- Nei 2 anni tra il 2011 e il 2012, i dipendenti pubblici sono diminuiti di 120mila unità (-3,5%) con un risparmio per le casse dello Stato di 6,6 miliardi al lordo dei contributi. La spesa totale per le retribuzioni è diminuita del 2,3% nel 2012 e dell'1,6% nel 2011. Sono i dati comunicati dall'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.