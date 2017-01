foto Ap/Lapresse

09:27

- Avvio positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,27%, l'Ftse It All-Share un aumento dello 0,22%. Tra i principali titoli della Borsa milanese, i migliori sono Tod's (+4%) e Fonsai (+1,9%) dopo la semestrale resa nota a mercati chiusi. Vendite invece su Mps, che in apertura cede il 2,7%.