foto Ap/Lapresse

09:34

- Apertura in calo per Piazza Affari. Alla Borsa di Milano il primo indice Ftse Mib della giornata cede lo 0,26% attestandosi a quota 16.639 punti. Un avvio che non si discosta da quello delle altre principali Piazze europee: Francoforte per lo 0,41%, Madrid lascia sul campo lo 0,36% mentre Parigi segna un calo dello 0,24%. Più modeste le perdite per Londra (-0,18%).