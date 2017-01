foto Getty

22:11

- Seduta negativa per Wall Street dove il Dow Jones chiude in perdita dello 0,61% a 15.517,75 punti, il Nasdaq in ribasso dello 0,74% a 3.665,77 punti e lo S&P 500 con un arretramento dello 0,6% a 1.697 punti. Dopo la chiusura, l'euro è scambiato a 1,3308 dollari. A deprimere gli investitori due funzionari della Fed che non hanno saputo fornire una data per i possibili tagli nel piano di acquisti di titoli di Stato da parte della banca centrale.