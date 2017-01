foto LaPresse

17:55

- Piazza Affari chiude negativa, in linea con le altre Borse europee, in un mercato vacanziero con buona parte degli investitori assenti e penalizzata dall'andamento debole di Wall Street. Il Ftse Mib perde lo 0,44% a 16.683,17 punti, mentre il Ftse All Share segna un -0,43% a 17.762,45 punti. In controtendenza il titolo Mediaset che sale dell'1,51%, proseguendo la sua serie positiva, che lo ha portato da inzio anno a guadagnare oltre il 128%.