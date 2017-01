foto Getty

11:11

- Il secondo trimestre del 2013 è l'ottavo consecutivo in cui si registra un calo del Pil. Lo comunica l'Istat ricordando che un'analoga situazione non si è mai registrata dall'inizio delle serie storiche, a partire cioè dal primo trimestre 1990. L'istituto di statistica evidenzia anche come tutti i settori economici che contribuiscono al Pil siano col segno meno: in particolare vanno giù agricoltura, industria e servizi.