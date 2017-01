Jeff Bezos compra il Washington Post

foto Ap/Lapresse 12:50 - Il Washington Post passa di mano. La società a cui fa capo lo storico quotidiano viene acquistata per 250 milioni di dollari da Jeffrey Bezos, il fondatore di Amazon. "L'acquirente - si legge in una nota - è un'entità che appartiene a Bezos come individuo e non è Amazon.com". - Il Washington Post passa di mano. La società a cui fa capo lo storico quotidiano viene acquistata per 250 milioni di dollari da Jeffrey Bezos, il fondatore di Amazon. "L'acquirente - si legge in una nota - è un'entità che appartiene a Bezos come individuo e non è Amazon.com".

Bezos mette fine all'era della famiglia Graham, alla quale il Washington Post ha fatto capo per quattro generazioni. L'imprenditore diventerà il solo proprietario del gruppo quando la vendita sarà ultimata, probabilmente nei prossimi 60 giorni. La società Wahington Post Co. cambierà nome, non è ancora chiaro quale assumerà.



"Ogni membro della famiglia era scioccato alla sola idea di una vendita. Ma quando l'ipotesi di una transazione con Jeff Bezos ha preso piede, i sentimenti sono cambiati. Il Post - afferma Donald Graham, amministratore delegato della società - sarebbe sopravvissuto e avrebbe continuato a essere redditizio per un prevedibile futuro sotto l'attuale proprietà. Ma non vogliamo solo sopravvivere. Non dico che questo assicura il successo ma aumenta le nostre chance di successo".



Nell'ultimo decennio il quotidiano non è scampato alle difficoltà finanziarie che hanno colpito l'industria dei quotidiani e le società dei media tradizionali. L'ascesa di internet e l'epocale cambio dalla carta alla tecnologia digitale hanno aumentato la concorrenza a scapito delle società dei media tradizionali.



La divisione dei quotidiani del Washington Post Co, di cui il Washington Post rappresenta la quota maggiore, ha accusato un calo dei ricavi operativi del 44% negli ultimi sei anni. Proprio le difficoltà finanziarie hanno spinto il consiglio di amministrazione a considerare la vendita.