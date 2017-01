foto Ap/Lapresse

18:08

- Termina in ribasso, ma sopra i minimi, la seduta a Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che segna un calo dello 0,13% a 16.757 punti e il Ftse All Share un ribasso dello 0,08%. Il mercato non sembra influenzato più di tanto dalle incertezze politiche che seguono la condanna definitiva di Silvio Berlusconi per frode fiscale. Deboli i bancari, Valsoia vola a +11,5% con un utile del trimestre quasi triplicato, Mediaset corre a +4%.