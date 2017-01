foto LaPresse

12:10

- E' stata nominata la nuova Deputazione Generale della Fondazione Mps. Quattordici i componenti dell'organo, a cui spetta il compito di designare il presidente dell'ente, indicati dalla Deputazione uscente nella sua ultima seduta, come previsto dallo statuto. Tra i nuovi consiglieri, in gran parte già noti, spunta a sorpresa il nome dell'attuale direttore dei Musei Vaticani ed ex ministro dei Beni culturali, Antonio Paolucci.