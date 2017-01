Crisi, Confindustria: crolla spesa delle famiglie

foto Ansa Correlati Turismo 2013, Federalberghi: ancora crisi 12:04 - Una spesa media annua ridotta nel 2012 a 26.100 euro, con un taglio di 3.660 euro rispetto al 2007, cioè quasi un mese e mezzo di consumi svaniti. Confindustria analizza così la spending review delle famiglie italiane, costrette a tirare la cinghia su quantità e qualità dei prodotti acquistati. Si sottolinea inoltre che ora vengono sacrificate anche le spese primarie, meno toccate nella prima parte della crisi. - Una spesa media annua ridotta nel 2012 a 26.100 euro, con unrispetto al 2007, cioè quasianalizza così la, costrette a tirare la cinghia su quantità e qualità dei prodotti acquistati. Si sottolinea inoltre che ora vengono sacrificate anche le spese primarie, meno toccate nella prima parte della

Gli italiani sono costretti ad una spending review che per il Centro studi di Confindustria è legata a "determinanti oggettive": in primis i posti di lavoro persi (690mila occupati in meno tra 2007 e 2012) e l'aumento di tasse dirette e indirette, che hanno "peggiorato i bilanci familiari e ridotto il reddito disponibile reale dell'11% tra 2007 e 2012".Poi c'è il calo della fiducia dei consumatori "ai minimi storici".



Così nel complesso la spesa per consumi finali è arretrata del 6,6% in termini reali. A dover stringere più la cinghia, secondo il rapporto di Confindustria, sono le coppie senza figli con un capofamiglia tra i 35 ed i 64 anni. E soffrono relativamente di più le famiglie che vivono nelle regioni meridionali.



Come cambiano le abitudini di spesa degli italiani? Cresce la riduzione dei consumi superflui, ed è corsa ai discount a discapito di supermercati e negozi tradizionali; c'è più attenzione a sconti e promozioni, ed uno "scivolamento progressivo lungo la scala di prezzo dai prodotti di marca, a quelli commerciali, a quelli unbranded". Si compra meno in quantità, ma si sacrifica anche la qualità.



Le famiglie comprano anche meno pane e cereali (-14,8% tra 2007 e 2011 - anno a cui fanno riferimento i dati Istat alla base dell'approfondimento del Csc - per un risparmio di 141 euro l'anno), e hanno ridotto anche le spese per visite mediche (-25,3%, 110 euro risparmiati). In tavola meno pesce (-13,2%), frutta (-8,3%), olio (-11,8%), acqua minerale (-15,1%), vino (-14,4%). Ma più birra (+4,2%).



Scende la spesa in abbigliamento (-23,1% per 309 euro), ma anche in mobili, pentole, biancheria. E quella nei trasporti (-17,1%) soprattutto per i minori acquisti di auto (-19,2%). Si comprano meno giornali e riviste (-30,6%), meno frequenti ma non poi tanto i pasti fuori casa (-8,2%), e crollano i piccoli lussi della famiglia media: 60 euro in meno l'anno per argenteria, orologeria e bigiotteria, in calo del 65,6%.