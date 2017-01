foto LaPresse

17:48

- Chiusura in leggero ribasso per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in calo dello 0,23% a 16.779,19 punti, mentre il Ftse All Share ha ceduto lo 0,08% a 17.853,13 punti. A scoraggiare gli investitori sono stati i dati Usa che, nonostante una diminuzione del tasso di disoccupazione, a luglio hanno rilevato un numero di assunzioni inferiore a quanto previsto.