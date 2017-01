foto Ansa

08:44

- Telecom chiude il semestre con una perdita di 1 miliardo e 407 milioni di euro, secondo quanto reso noto dal gruppo in una nota. Nel primo semestre 2013 Telecom ha realizzato ricavi per 13 miliardi e 760 milioni di euro (-7%), mentre il margine operativo lordo è pari a 5 miliardi e 236 milioni di euro (-10,6%). L'indebitamento finanziario netto è di 28 miliardi e 813 milioni di euro, in riduzione di 1,5 miliardi di euro rispetto al 30 giugno 2012.