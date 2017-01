foto Dal Web

18:55

- Non ci sarà nessuno sciopero dei distributori di benzina per tutto il mese di agosto. E' quanto affermano i presidenti di Fegica Cisl, Roberto Di Vincenzo, e di Anisa Confcommercio, Stefano Cantarelli, al termine dell'incontro con i petrolieri. "Non abbiamo raggiunto nessun accordo. Per grande sensibilità verso i consumatori e gli utenti della rete abbiamo deciso di sospendere ogni iniziativa per il mese di agosto", spiegano.