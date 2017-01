foto Dal Web

- Nel mese di luglio sono state immatricolate in Italia 107.514 nuove vetture, in calo dell'1,92% rispetto alle 109.617 di un anno fa. Nei primi 7 mesi del 2013 le immatricolazioni si sono attestate a 839.481 unità: -9,23% rispetto allo stesso periodo del 2012. Lo comunica il ministero dei Trasporti e Infrastrutture. Per il gruppo Fiat la flessione a luglio è del 5,53% (e del 10,68% nei primi 7 mesi dell'anno).