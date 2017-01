foto Ansa

- Il leader della Uil, Luigi Angeletti, lancia un nuovo allarme disoccupazione. "Aver superato tre milioni di persone senza lavoro - afferma - è politicamente, socialmente ed economicamente assolutamente insostenibile, anche per motivi di ordine pubblico". Commentando i primi interventi messi in campo dal governo Letta, il sindacalista aggiunge: "Non abbiamo più tempo per i piccoli passi".