La Bce, ha aggiunto il numero uno dell'Eurotower, non ha raggiunto la soglia minima sul livello dei tassi d'interesse. E non vi è neppure "una precisa scadenza per quanto riguarda l'impegno a mantenere i tassi ai livelli attuali o inferiori", ha chiarito Draghi.



Sul fronte del credito, il presidente della Bce ha sottolineato che il calo su base annua dei prestiti è peggiorato ulteriormente, mentre la stretta del credito alle famiglie resta sui livelli precedenti. "Sappiamo - ha detto - che l'andamento del credito all'economia si muove in ritardo rispetto all'economia reale. Prevediamo un miglioramento ma con un certo ritardo rispetto a quello congiunturale".



"Italia, Spagna e Germania hanno visto un miglioramento delle partite correnti grazie all'export", ha poi rilevato Draghi, evidenziando un miglioramento in termini di competitività. Il presidente Bce ha anche sottolineato le riforme del mercato del lavoro in Grecia, Irlanda e Portogallo e ha detto di "non vedere alcun Paese in cui non vi sia stato un consolidamento di bilancio".