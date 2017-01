Nuovo Redditometro, via alla caccia all'evasore

foto LaPresse Correlati Fisco, arriva la riscossione più "morbida"

Confcommercio: "In Italia tassazione al top" 12:45 - Per scovare gli evasori è in arrivo il nuovo Redditometro. Uno strumento che, per ricostruire il tenore di vita di un cittadino o di un'azienda, tiene conto di dati nuovi e più ricchi. Tuttavia prevede una "tolleranza" del 20% rispetto al dichiarato, un "doppio contraddittorio" con il contribuente e il solo utilizzo di spese e dati certi senza più tener conto delle medie Istat. - Perè in arrivo il. Uno strumento che, per ricostruire il tenore di vita di un cittadino o di un'azienda, tiene conto di dati nuovi e più ricchi. Tuttavia prevede una, un "doppio contraddittorio" con il contribuente e il solo utilizzo di spese e dati certi senza più tener conto delle medie Istat.

L'Agenzia delle Entrate ha infatti diffuso la circolare con le istruzioni operative del nuovo metodo di accertamento del reddito con cui si applicano gli accertamenti relativi ai redditi dichiarati a partire dal 2009. Per i precedenti valgono invece i vecchi redditi.



L'Agenzia evidenzia come l'attenzione sarà puntata "sugli scostamenti significativi tra reddito dichiarato e capacità di spesa manifestata, ma solo se il gap è di almeno il 20 per cento". Nella selezione dei contribuenti a maggior rischio di evasione, l'amministrazione finanziaria prenderà in considerazione solo spese e dati certi (presenti in Anagrafe tributaria o nella dichiarazione dei redditi) e non terrà conto delle spese medie Istat: queste ultime non si prenderanno in considerazione nel calcolo dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito ricostruito.



Maggiore spazio si prevede per il dialogo con un doppio contraddittorio tra fisco e contribuenti, che potranno fin dal primo incontro dimostrare che le spese sostenute sono state finanziate con redditi che l'Agenzia non conosce perché tassati alla fonte o esclusi dalla base imponibile. Se le indicazioni sono esaustive, l'attività di controllo si chiude in questa prima fase. In caso contrario, il contraddittorio prosegue e vengono valutate anche le spese per beni di uso corrente, calcolate sulla base delle medie Istat.



Nella circolare, inoltre, le Entrate evidenziano come il nuovo redditometro non applica coefficienti alle singole voci, ma la spesa vale per il suo ammontare.



Si comincia selezionando le posizioni a rischio - Un'attenta attività di analisi delle posizioni a rischio evasione è a fondamento del nuovo metodo di accertamento. In particolare, saranno selezionate le posizioni di quei contribuenti per i quali è emerso un significativo scostamento tra reddito dichiarato e spese sostenute rientranti tra le "spese certe" (presenti nell'Anagrafe tributaria o indicate dal contribuente stesso in dichiarazione dei redditi) e le "spese per elementi certi" (le spese per mantenere i beni presenti in Anagrafe, quali l'abitazione o i mezzi di trasporto). Questo permette di incentrare il contraddittorio su dati certi e situazioni di fatto oggettivamente riscontrabili, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'incidenza delle presunzioni.



Accertamento sintetico, come funziona - Nella fase istruttoria, il nuovo Redditometro mette a confronto la spesa complessiva ed effettiva del contribuente con il reddito dichiarato. Per farlo, prende in considerazione: le spese certe sostenute direttamente dal contribuente o dal familiare fiscalmente a carico che risultano dall'Anagrafe tributaria o che vengono indicate dal contribuente stesso in dichiarazione dei redditi; le spese per elementi certi, ottenute applicando la valorizzazione ai dati certi;la quota relativa agli incrementi patrimoniali; la quota del risparmio formatasi nell'anno. Solo nel caso in cui il contribuente non fornisca le necessarie indicazioni in relazione alle spese elencate, l'ufficio prenderà in considerazione anche le spese correnti, quantificabili in base alla media Istat, che concorreranno alla determinazione sintetica del reddito.



Il doppio contraddittorio - Il nuovo metodo accertativo "raddoppia" i momenti di confronto con il cittadino. Fin dal primo incontro con l'amministrazione, infatti, il contribuente può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul suo reddito. Può provare, cioè, che le spese sostenute nell'anno sono state finanziate con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta oppure con redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. Inoltre, può fornire elementi per la rettifica dei dati e per l'integrazione delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria, dimostrare con prove dirette che le spese certe attribuite hanno un diverso ammontare o che sono state sostenute da terzi. Se le sue indicazioni sono esaustive, l'attività di controllo si chiude già in questa prima fase. In caso contrario, il contribuente riceve un nuovo invito al contraddittorio, con la quantificazione del maggior reddito accertabile e delle maggiori imposte e la proposta di adesione ai contenuti dell'invito. Solo se amministrazione e contribuente non riescono a trovare l'accordo, l'ufficio emette l'avviso di accertamento.



Quando le prove chiudono la partita - In sintesi sono indicate le linee guida sul tipo di prova che il contribuente può fornire, graduata in relazione alla tipologia di spesa. Situazioni e fatti certi: il contribuente può fornire le prove certe e dirette che le spese certe sono state finanziate, ad esempio, con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Concreta disponibilità di un bene di cui l'amministrazione possiede tutte le informazioni relative alle specifiche caratteristiche tecniche (ampiezza, categoria catastale, potenza, dimensioni) a cui sono direttamente riconducibili le spese di mantenimento.



Per questa tipologia di spesa il contribuente, oltre a dimostrare l'eventuale inesattezza delle informazioni contenute nell'invito, potrà dare evidenza di fatti, situazioni e circostanze, da cui si possa riscontrare l'inesattezza relativa alla ricostruzione della spesa, o la diversa imputazione della stessa (ad esempio, nel caso di spese di utilizzo e manutenzione per un'automobile di proprietà, può provare il sequestro temporaneo del mezzo di trasporto). Infine, per le spese medie Istat, che assumono rilevanza solo se il contribuente non fornisce chiarimenti in relazione alle prime due tipologie di spesa, l'amministrazione terrà in considerazione anche le argomentazioni logiche sostenute dal contribuente.