foto Getty

15:50

- Avvio di seduta in rialzo per Wall Street. Sulla scia dei buoni dati sul Pil e in attesa delle decisioni della Fed sul proseguimento nel sostegno all'economia, il Dow Jones parte con un guadagno dello 0,21% e il Nasdaq con un progresso dello 0,36%. Bene anche l'indice S&P500 che avanza dello 0,27%. Il titolo Facebook ha superato per la prima volta il prezzo di collocamento di 38 dollari ad azione.