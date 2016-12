foto Afp

15:11

- Il mondo del fumo cambia faccia. Un rapporto Nomisma mostra un calo dell'8% dei consumi di sigarette nel 2012 rispetto al 2011 e del 14% rispetto ai 5 anni precedenti. Denaro in meno che fluisce nelle casse dello Stato per le politiche fiscali. Al contempo il mercato nero del tabacco è cresciuto del 10% con un andamento che si è triplicato in soli 3 anni. In controtendenza le vendite di sigari, tabacco sfuso e sigarette fai da te: +229% nel 2012.