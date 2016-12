foto LaPresse

08:49

- Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo, al termine di una seduta prudente in attesa di una serie di risultati societari e degli annunci della Federal Reserve americana. L'indice Nikkei ha perso l'1,45%, attestandosi a 13.668,32 punti, mentre il Topix è sceso dell'1,47%, a 1.131,70 punti.