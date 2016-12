Expo 2015, pressing dei sindacati sul governo

- I sindacati hanno chiesto al governo di fare chiarezza sulle reali risorse da poter mettere in campo in occasione dell', in particolare per alleggerire il peso del fisco su apprendistato breve e contratti a termine. Lo hanno reso noto le stesse parti sociali al termine del tavolo alsindacati e imprese si incontreranno per avviare un confronto sulle nuove regole.

Il segretario confederale della Uil, Guglielmo Loy, spiega che le parti sociali si vedranno giovedì pomeriggio presso la sede di Rete Imprese Italia, in particolare si parlerà dei contratti da applicare in occasione dell'evento milanese. Si punta soprattutto su apprendistato breve (c'è l'ipotesi di limitare a 24 mesi la durata) e di contratti a tempo determinato. Loy spiega come le parti "convergono sulla necessità di intervenire, ma le ricette sono ancora diverse". Infatti, aggiunge Loy, "c'è la preoccupazione che si scarichi sui lavoratori il costo della flessibilità". Insomma, sottolinea il sindacalista, "ad oggi non ci sono ancora le condizioni per un avviso comune, a settembre vedremo, mese più, mese meno". D'altra parte si tratta, evidenzia Loy, di decisioni "importanti, che, secondo alcuni, potrebbero ricadere sull'intera platea dei contratti a termine, per cui ogni anno sono previste 6 milioni di chiamate".



Il segretario confederale della Cisl, Luigi Sbarra, fa notare come, in occasione del prossimo incontro tra le parti, si entrerà "nel merito e nei contenuti". I sindacati si troveranno di fronte le richieste delle aziende, spiega Sbarra, che puntano su apprendistato a breve, maggiore flessibilità per i contratti a termine e piena restituzione dell'aumento di contribuzione nei casi di trasformazione dei tempi determinati in indeterminati.



Il segretario confederale della Cgil, Serena Sorrentino, si dice "disponibile a ragionare sull'apprendistato a breve". Per quanto riguarda invece la flessibilità dei contratti a termine, sottolinea come "già esista". Comunque, per la Cgil "la priorità è che il governo chiarisca su investimenti e risorse".



L'Ugl, con il segretario confederale, Paolo Varesi, apre ad una maggiore flessibilità purché sia "più retribuita". Riguardo all'incontro di giovedì, il sindacalista sottolinea come sia "il primo confronto tra sindacati e parti datoriali" in materia di Expo. L'obiettivo sarebbe quello di raggiungere tra le parti sociali un accordo quadro che faccia da base ad un'intervento normativo che dovrebbe trovare nella legge di stabilità spazio, sia per quanto riguarda le risorse che le regole.