Ue: crisi, l'Italia guida il ritorno della fiducia

A luglio è stata l'Italia a guidare la ripresa della fiducia nelle prospettive dell'economia registrata nell'Eurozona. L'indice Esi (Economic sentiment indicator) ha infatti segnato un progresso di 2,9 punti rispetto a più 1,2 della media Eurozona, della Francia, della Spagna e allo 0,7 della Germania.

Prospettive incoraggianti - La Commissione Ue ha diffuso una nota per commentare i risultati, che confermano la tendenza al recupero dell'indice, quindi del "sentiment" di fiducia, in atto già dal mese di maggio. Una ripresa che, nell'insieme dei Paesi dell'Unione europea, si è rivelata particolarmente incisiva, grazie a una media pari a 2,4 punti in più. Quanto all'Eurozona, il recupero è dovuto soprattutto a una maggiore fiducia nelle prospettive dell'economia, registrata fra i consumatori e i manager nei settori di industria, servizi e commercio al dettaglio.



Occupazione - La Commissione segnala inoltre che anche i piani occupazionali sono stati generalmente rivisti al rialzo, in particolare nell'industria, nelle costruzioni e nel commercio al dettaglio.



In ripresa risulta poi l'indice Bci (Business climate indicator) della Commissione Ue, cioè quello che misura le aspettative delle imprese nei Paesi della zona euro: è infatti cresciuto di 0,14 punti a luglio.