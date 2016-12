foto Ap/Lapresse

09:08

- Avvio positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,26%, l'Ftse It All-Share un aumento dello 0,23%. Tra i principali titoli della Borsa milanese, il migliore nelle prime battute è Prysmian (+0,9%), con Telecom che sale dello 0,7%. In un clima molto cauto, qualche vendita su Saipem (-0,4%).