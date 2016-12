foto Afp

17:48

- Piazza Affari chiude in calo, con il Ftse Mib a -0,89% a 16.275 punti e il Ftse All Share a -0,88% a 17.299. Sui mercati domina il nervosismo, in attesa della riunione della Federal Reserve, da cui usciranno indicazioni sulla tempistica per la riduzione del piano acquisti mensili di bond. Secondo un sondaggio Reuters la Banca centrale Usa potrebbe ridurre l'importo già a settembre, anche perché sono migliorate le prospettive dell'economia.