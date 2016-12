foto LaPresse

13:47

- La crisi pesa anche sul budget delle vacanze estive degli italiani: quest'anno, chi parte spenderà mediamente 97 euro al giorno, contro i 104 del 2012, con una riduzione di spesa pro capite del 7,2%. Lo calcola il Codacons, che nota come la metà delle famiglie trascorrerà fuori casa tra i 7 e i 10 giorni; mentre il 35% opterà per una vacanza di 14/15 giorni. Solo il 15% poi starà in villeggiatura 15 giorni.