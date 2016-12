foto Afp

23:47

- "Per la Fed ho candidati straordinari. Ho ristretto la cerchia e l'annuncio arriverà nei prossimi mesi": così il presidente americano, Barack Obama, in un'intervista al New York Times parla per la prima volta della successione di Ben Bernanke. Nel toto-nomi i più quotati sono Lawrence H. Summers (ex consigliere di Obama) e quello di Janet Yellen (attuale vicepresidente della Fed).