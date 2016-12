foto Ansa

- Chiusura in forte ribasso per la borsa di Tokyo, penalizzata dal rialzo dello yen e da nuovi risultati trimestrali deludenti. Oggi Yahoo Japan Corp ha perso il 4,6% sulla scia di utili inferiori alle attese, Advantest ha sfiorato il -10% dopo una perdita operativa di 3,32 miliardi di yen sul trimestre aprile-giugno. Il Nikkei ha chiuso in calo del 2,97% a 14.129,98 punti, mentre l'indice Topix è sceso del 2,93% a 1.167,06.