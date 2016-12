foto LaPresse

- La linea del Pd è "quella che l'evasione si combatte". Lo ha sottolineato il segretario Guglielmo Epifani, secondo il quale la dichiarazione del viceministro Stefano Fassina ("Si evada per sopravvivenza") è "stata equivocata". "La sua frase - spiega il leader del Pd - era relativa a una constatazione che non voleva essere una giustificazione. La lotta al nero non solo la linea è del Pd, ma quella giusta per il Paese".