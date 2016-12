foto Ap/Lapresse

20:26

- Il ministro dello Sviluppo Economico, Flavio Zanonato, ha giudicato "positivamente" l'incontro avuto con i petrolieri che ha riconosciuto "disponibili al confronto". Il ministro ha sottolineato come "l'obiettivo principale resti quello di contenere il più possibile i prezzi". Un'esigenza particolarmente sentita nel periodo estivo, ha aggiunto, "in modo tale che durante le vacanze non ci sia un sovraccarico nel bilancio delle famiglie".