foto LaPresse

18:13

- Piazza Affari archivia invariata una seduta piuttosto nervosa, che ha proceduto a strappi. Si conferma, peraltro, il momento complessivamente positivo attraversato dall'azionariato europeo, pur in un contesto di volatilità elevata. L'indice Ftse Mib ha perso lo 0,07%, chiudendo a 16.500 punti, così come il Ftse All Share è arretrato dello 0,07% a 17.473 punti.