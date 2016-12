foto Ansa

15:13

- L'economia dell'Eurozona, "soprattutto in periferia" corre a medio termine "un elevato rischio stagnazione". Lo afferma il Fmi in un rapporto. "Se gli impegni a livello nazionale e di area euro saranno incompleti o non andranno avanti - aggiunge il Fondo monetario internazionale - potrebbero anche riaccendersi gli stress sui mercati finanziari".