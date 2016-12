foto LaPresse

- L'Imu può essere eliminata "per l'85% delle famiglie con due miliardi di euro", mantenendola invece sul 15% di immobili di lusso. E' l'ipotesi indicata dal viceministro dell'Economia, Stefano Fassina. Le risorse, spiega, "sono limitate", ma altri 2 miliardi si potrebbero usare per evitare l'aumento Iva, per ridurre le tasse sui redditi più bassi o per rifinanziare la Cassa integrazione in deroga.