10:21

- La gente comincia a credere a una prossima uscita dalla crisi. Lo dicono i dati dell'Istat, secondo cui il clima di fiducia dei consumatori a luglio è migliorato, salendo a 97,3 da 95,8 di giugno. In particolare cresce la fiducia soprattutto per la situazione attuale e per il quadro economico del Paese.