foto Ap/Lapresse

09:36

- Avvio poco mosso per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha fatto segnare in apertura un calo dello 0,07% mentre il Ftse All Share ha ceduto lo 0,06%. Invariate anche le Piazze di Londra e Parigi. Madrid guadagna lo 0,1% mentre Francoforte ha aperto in calo dello 0,3%.