foto Ap/Lapresse

08:17

- Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei che al termine delle contrattazioni perde l'1,14 attestandosi a quota 14.562,93 punti, mentre il Topix arretra dell'1,44% a 1.202,32 punti. La seduta è stata penalizzata dal forte ribasso di Canon dopo le prospettive di utile a seguito del calo della domanda in Cina e in altre economie.