Estate 2013, Capri regina degli affitti record

foto Dal Web Correlati Vacanze, troppi rincari: 55% italiani a casa

Confartigianato: niente vacanze per 8mln italiani 11:45 - Capri regina tra le località turistiche italiane al top dei prezzi per le case da affittare per questo agosto 2013. L'isola degli imperatori batte Porto Cervo e e Forte dei Marmi. Fanalini di coda invece Marsala ed Alba Adriatica. E' quanto risulta da un'indagine condotta dal sito di affitti turistici Casevacanza.it, che ha analizzato i prezzi medi per una settimana nelle località di tutta Italia per il mese vacanziero per eccellenza. regina tra le località turistiche italiane alper questo. L'isola degli imperatori battee e. Fanalini di coda invece Marsala ed Alba Adriatica. E' quanto risulta da un'indagine condotta dal sito di affitti turistici Casevacanza.it, che ha analizzato idi tutta Italia per il mese vacanziero per eccellenza.

Nello studio vengono confrontati i prezzi di una casa vacanza tipo: un immobile con due stanze e quattro posti letto, da affittare per una settimana.



Anche 3mila euro per una settimana a Capri - A Capri il prezzo medio è di ben 1.850 euro a settimana, anche se si può arrivare sino a 3mila euro. La celebre località nel golfo di Napoli batte la storica meta del jet set italiano, Porto Cervo: affittare casa nella perla della Costa Smeralda costa, in media, 1.760 euro, con prezzi che possono però arrivare, anche qui, fino a 3.000 euro a settimana.



Il lusso italiano delle case vacanza vede in terza posizione Forte dei Marmi, dove un bilocale costa, mediamente, 1.500 euro, con prezzi che però possono arrivare ai 2.500 euro. Nella top 5 troviamo, poi, Taormina, prezzo medio di 1.250 euro e prezzi che vanno da 800 a 2.000 euro, e Santa Margherita Ligure, prezzo medio di "soli" 850 euro, con prezzo massimo di 1.200 euro.



Le mete "low cost": Marsala, Alba Adriatica e Lignano Sabbiadoro - I prezzi più convenienti sono invece a Marsala con 500 euro per settimana, anche se non mancano offerte e prezzi che si fermano appena a 350 euro. A seguire troviamo Alba Adriatica con 570 euro e prezzi minimi che partono da 400 euro; Lignano Sabbiadoro, prezzo medio attorno a 600 euro, Ravenna, con la stessa cifra, e Vieste, in cui la cifra media per un bilocale è di 650 euro per settimana, ma non mancano offerte a 450 euro.