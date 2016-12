foto Dal Web

09:21

- Piazza Affari apre in rialzo la seduta con il Ftse Mib che guadagna lo 0,32% a 16.289 punti. Bene le banche con Unicredit in rialzo dello 0,71%, Intesa Sanpaolo dello 0,2% e Banco Popolare che guida il listino in progresso dell'1,2%. Consolida i guadagni Telecom (+0,46%). Debole la moda con Ferragamo che lascia lo 0,46% e Tod's maglia nera in calo del 3,42 per cento. Fuori dal paniere principale Rcs sale dell'1,86%.