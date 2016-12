foto Getty

19:47

- La Fiat minaccia di cambiare le sue strategie in Italia dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza in cui la Consulta diede ragione alla Fiom. L'azienda si riserva infatti "di valutare se e in che misura il nuovo criterio di rappresentatività potrà modificare l'assetto delle sue relazioni sindacali": la Fiom aveva vinto il ricorso in seguito all'estromissione dei suoi esponenti dalle Rsa per non aver firmato il contratto aziendale.