Fiat, la Consulta dà ragione alla Fiom: l'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori lede la pluralità

foto Ansa 16:55 - Consentendo la rappresentanza ai soli sindacati firmatari del contratto applicato in azienda, l'art.19 dello Statuto dei Lavoratori contrasta coi "valori del pluralismo e libertà di azione della organizzazione sindacale". Così la Consulta nella sentenza sul giudizio di illegittimità dell'art. 19 comma 1 dello Statuto. - Consentendo la, l'art.19 dellocontrasta coi "valori del pluralismo e libertà di azione della organizzazione sindacale". Così lanella sentenza sul giudizio di

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata e rimessa alla Consulta dai tribunali di Torino, Modena, Vercelli, a seguito dei ricorsi Fiom, fuori dalle Rsa per non aver firmato il contratto aziendale della Fiat.



Articolo 19 contrasta con gli articoli 2, 3 e 39 della Costituzione - La Consulta, con la sentenza datata 3 luglio, ma depositata oggi, ha riconosciuto, così come chiesto dai sindacati, il contrasto dell'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori con gli articoli 2, 3 e 39 della Costituzione. Il primo garantisce "i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali", l'articolo 3 tutela l'uguaglianza dei cittadini e l'articolo 39 la libertà di organizzazione sindacale.