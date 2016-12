Crisi, nel 2013 persi 250mila posti di lavoro Scendono le assunzioni, un milione le uscite

foto Ansa Correlati Decreto del fare, il governo pone la fiducia

13:39 - Quest'anno nel settore privato sono previste complessivamente 750.000 assunzioni, 112.000 in meno rispetto al 2012. Lo rilevano i dati del sistema Excelsior, di Unioncamere e ministero del Lavoro, sulle intenzioni occupazionali delle imprese di industria e servizi. I nuovi contratti non compenseranno il quasi milione di uscite, tra pensionamenti, licenziamenti e cessazioni, messo a bilancio per il 2013, con un saldo negativo di 250mila unità.

Il ministro: le imprese "tengono" - Nonostante la crisi comunque, sottolinea il ministro del Lavoro Enrico Giovannini, "con una riduzione del Pil prevista intorno al 2%" per quest'anno, i dati Excelsior "dimostrano come le aziende stiano cercando di mantenere mano d'opera" visto che la riduzione occupazionale registrata "equivale più o meno a un calo dell'1%". Il ministro aggiunge poi che ci siano aziende "che stanno crescendo, come quelle orientate all'export".



Allarme Cisl: la crisi non allenta la presa - La situazione è preoccupante, sottolinea la Cisl, che lancia un nuovo allarme crisi con il documento conclusivo del Comitato esecutivo. "L'economia - dice il sindacato - non dà segni rilevanti di ripresa e le conseguenze sociali diventano sempre più gravi soprattutto per i lavoratori, i giovani, le donne, i pensionati, le persone più deboli e povere, le famiglie, nel Sud più che nelle altre parti dell'Italia". E avverte: "In autunno la situazione potrebbe aggravarsi ulteriormente".



Bene l'impegno del governo in sede europea, dice il sindacato, ma "l'Unione deve fare molto di più per gli investimenti e l'occupazione" e "il governo deve con più determinazione mettere in atto politiche per la crescita, per attivare investimenti e consumi, individuando le risorse necessarie".



"Servono un patto sociale e la riforma del fisco" - Questo governo, incalza la Cisl, "può dare efficacia alla sua azione solo alle condizioni indicate dalla manifestazione unitaria dei sindacati di fine giugno", come "un grande patto sociale e interistituzionale di responsabilità", e "la centralità della riforma organica del fisco nella politica economica a favore del lavoro e dei redditi da salario e da pensione, della famiglia, degli incapienti, con un riequilibrio a carico dei grandi patrimoni finanziari e immobiliari, dei consumi di lusso, nonché con un riordino del rapporto con la tassazione locale". Le aperture del premier Letta sul fisco "devono tradursi ora nell'avvio di un confronto concreto".



"No alla vendita delle imprese pubbliche" - La Cisl ribadisce inoltre, tra i diversi punti toccati nel documento, il no alla "vendita delle imprese pubbliche prospettata dal ministro dell'Economia". Sulla liberalizzazione contratti per l'Expo 2015 "per la Cisl il discrimine decisivo è che la flessibilità va pagata di più e limitata a un tempo determinato e all'Expo".



L'esecutivo deve poi, chiede ancora il sindacato, "affrontare, con le stesse parti sociali, le urgenze del ripristino del potere di acquisto delle pensioni" e "dell'emergenza povertà". Va "individuata una soluzione strutturale per gli esodati e una nuova flessibilità per l'età del pensionamento". E bisogna "stringere i tempi per dare certezza alla stabilizzazione dei precari delle Pubbliche amministrazioni".