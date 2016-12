foto Ap/Lapresse

09:10

- Piazza Affari apre in rialzo. Il Ftse Mib segna un progresso dello 0,22% a 16.269 punti, mentre il Ftse All Share avanza dello 0,33% a 17.326 punti. E' in calo in avvio di giornata lo spread tra Btp e Bund che segna 276,8 punti contro i 280 della chiusura. Il rendimento del decennale italiano scende al 4,28%.