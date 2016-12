Grecia, la Troika chiede altri licenziamenti "Banche, si taglino 18mila posti di lavoro"

foto Ansa Correlati Debito pubblico da record: oltre il 130% del Pil Peggio di noi in Europa soltanto la Grecia

In Grecia le persone più pessimiste del mondo 19:43 - I responsabili della Troika hanno chiesto agli amministratori delle maggiori banche elleniche un drastico taglio dei dipendenti che oscilla fra il 25 e il 30%. Lo riferisce il sito del giornale ateniese "Proto Thema" secondo cui i delegati di Fmi, Ue e Bce hanno intimato ai responsabili degli istituti di credito di alleggerire gli organici dopo la ricapitalizzazione. I licenziamenti, stando al sito, riguarderanno circa 18mila lavoratori su 60mila. - I responsabili della Troika hanno chiesto agli amministratori delle maggiori banche elleniche un drastico taglio dei dipendenti che oscilla fra il 25 e il 30%. Lo riferisce il sito del giornale ateniese "Proto Thema" secondo cui i delegati di Fmi, Ue e Bce hanno intimato ai responsabili degli istituti di credito di alleggerire gli organici dopo la ricapitalizzazione. I licenziamenti, stando al sito, riguarderanno circa 18mila lavoratori su 60mila.

La troika alle banche - L'ordine nei confronti dei vertici delle banche è arrivato dal danese Paul Tomsen, del Fondo monetario internazionale, e dai tedeschi Matthias Mors (Unione europea) e Clauss Mazuch (Banca centrale europea).



E così, sulla Grecia torna ad abbattersi la scure dell'auterity. D'altra parte, insieme con gli addetti del credito un'altra categoria è stata di recente particolarmente colpita: per duemila insegnanti dei licei tecnici è scattata la mobilità dopo che i loro posti sono stati aboliti la settimana scorsa da una legge approvata in Parlamento.



Statali, 15mila verso il licenziamento - Il taglio è il primo di una lunga serie richiesta dai creditori internazionali del Paese e rientra nel controverso programma di governo teso a risanare i conti dello Stato ellenico anche con la riduzione delle spese del settore pubblico: entro la fine di quest'anno si prevede il licenziamento di 15mila statali, 40mila entro il 2014.



Molti greci favorevoli ai tagli nel pubblico - Ma, nonostante le ormai deboli proteste di piazza dei sindacati a difesa di questi e altri posti di lavoro perduti, oltre la metà dei greci (il 60,6%) è favorevole a un drastico ridimensionamento della pubblica amministrazione (circa 700mila dipendenti su una popolazione di 11 milioni), vista come un mastodonte burocratico costoso e inutile, una sorta di serbatoio elettorale in decenni di malgoverno e nepotismo sia dal Pasok (socialista) sia da Nea Dimokratia (centro-destra).



Dopo gli insegnanti sarà il turno delle guardie degli edifici scolastici, mentre a partire dal 23 settembre sarà messo in mobilità il personale della polizia municipale.



Dopo quelle degli insegnanti di queste ore, mobilitazioni sono in programma anche nel settore radio-tv, mentre sempre mercoledì incroceranno di nuovo le braccia i medici e il personale sanitario degli ospedali pubblici per protesta contro il taglio di 2.500 posti negli organici nella sanità statale.