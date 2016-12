foto Ap/Lapresse

18:09

- La Borsa di Milano chiude in rialzo, con l'indice Ftse Mib a +0,68% a 16.233 punti e il Ftse All-Share a +0,65% a 17.270, mentre lo spread tra Btp e Bund si attesta a 282 punti base. Piazza Affari si segnala dunque come la migliore tra le principali Borse europee: Francoforte chiude piatta a -0,01%, Parigi di poco sopra la parità a +0,37% e Londra in calo a -0,11%.