foto Ansa

17:35

- "La Pubblica amministrazione ha già attivato per l'anno in corso 15,7 miliardi di euro per pagare i propri fornitori? Benissimo". Questo il commento di Giuseppe Bortolussi, segretario della Cgia di Mestre, che ringrazia il governo ma avverte: " Bisogna accelerare i pagamenti", spiegando che, se si andrà avanti a questo ritmo, ipotizzando solo i debiti accumulati fin qui, l'ultimo creditore riceverà i suoi soldi soltanto a fine 2018.