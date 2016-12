foto LaPresse

09:27

- Apertura in rialzo per Piazza Affari. Alla Borsa di Milano il primo indice Ftse Mib della settimana ha fatto segnare un progresso dello 0,18% attestandosi a 16.150 punti. Avvio invariato invece per alcune delle altre principali Piazze europee, come Londra e Parigi. Apertura positiva per Francoforte che guadagna lo 0,14%.