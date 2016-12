foto LaPresse

08:30

- Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo. Una giornata di contrattazioni positive sulla scia della vittoria della coalizione del premier Shinzo Abe alle elezioni che si sono svolte nel fine settimana in Giappone. L'indice Nikkei sale dello 0,47% a 14.658 punti, mentre il Topix avanza dello 0,38% a 1.216,53 punti.