- La parità tra i sessi in rc auto, imposta dall'Ue con un'apposita direttiva, ha portato brutte sorprese per le automobiliste italiane. Finora premiate per l'attenzione alla guida, le 18enni hanno visto lievitare nell'ultimo anno le loro tariffe di circa l'11%. All'opposto, i giovani maschi hanno goduto di un crollo del 24%. E' quanto emerge dall'Osservatorio SuperMoney, portale web di confronto dei prezzi.