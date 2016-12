Ignazio Visco: "Ripresa solo nel 4° trimestre"

foto Ansa 07:25 - "La ripresa? Le previsioni dicono che ci sarà un segno positivo nel quarto trimestre". Lo ha ribadito il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, a margine del G20 a Mosca, auspicando che l'economia sfrutti la "folata che ci aspettiamo nel prossimo semestre" ma ricordando che c'è uno sfondo di "grande incertezza". - "La ripresa? Le previsioni dicono che ci sarà un segno positivo nel quarto trimestre". Lo ha ribadito il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, a margine del G20 a Mosca, auspicando che l'economia sfrutti la "folata che ci aspettiamo nel prossimo semestre" ma ricordando che c'è uno sfondo di "grande incertezza".

"Da 30 anni l'Italia non si aggiusta col resto del Mondo" - "La 'via maestra' è quella di far ripartire l'economia" ma "ci vorrà un sacco di tempo" prima che l'Italia ritrovi "una crescita solida": perché "l'economia italiana è da sei anni che non riesce a mettersi in carreggiata e sono trent'anni che non ci aggiustiamo con il resto del mondo".



"Stabilità politica pesa sulla ripresa" - In Italia, ha aggiunto Ignazio Visco, "siamo in una fase critica. C'è un problema di stabilità istituzionale e politica che incide sulla capacità di cogliere le opportunità della ripresa". "Questa situazione - ha proseguito - ha portato ad una revisione del rating che può essere giudicata non coerente con i fondamentali".



"Nessun rischio Italia" - Il governatore di Bankitalia ha escluso categoricamente che al G20 di Mosca sia tornato il "rischio Italia", sottolineando l'importanza della stabilità istituzionale. "No, non si è parlato di rischio Italia", ha assicurato rispondendo alla domanda se alcuni recenti sviluppi interni, dal caso Ablyazov all'udienza in Cassazione a fine luglio per Berlusconi nel processo Mediaset, avessero fatto tornare la percezione del rischio Italia.



"Banche solide" - Il sistema bancario italiano è sostanzialmente solido, "non ci sono segni di preoccupazione eccessivi", ha sottolineato. Dalle analisi del Fmi sia da quelle effettuate da via Nazionale emerge "una capacità di tenuta del sistema bancario a shock esterni in termini di capitale". "E' ovvio - ha aggiunto - che la base patrimoniale è fondamentale e va accresciuta ma non ci sono segni di preoccupazione eccessiva. Ciò verrà confermato anche nell'esercizio di asset quality review che verrà effettuato prossimamente", ha detto.



"Bene l'accelerazione dei pagamenti alle imprese" - Il rimborso dei debiti della pubblica amministrazione è un fatto positivo, anche se complicato dal punto di vista burocratico": il governatore di Bankitalia plaude così alla decisione del governo di accelerare l'erogazione dei fondi alla P.A. per pagare i debiti verso le imprese. Debiti che, secondo una stima fatta dalla Banca d'Italia in modo campionario, ammonterebbero nel complesso a 90 miliardi di euro, stando a quanto dichiarato dalle imprese.



G20: "Ripresa mondiale fragile" - Quanto alla situazione economica globale, viene riassunta nel comunicato finale del G20, che parla di una situazione ancora "troppo debole" e di una ripresa "fragile e ineguale". Secondo i ministri delle Finanze e i banchieri centrali, i rischi per la ripresa rimangono "elevati". Le priorità economiche del G20, infine, sono la crescita e la creazione di posti di lavoro.