13:25

- "Il consiglio direttivo si aspetta che i tassi chiave della Bce restino ai livelli attuali, o a livelli più bassi, per un periodo di tempo prolungato". Lo ribadisce il presidente della Bce, Mario Draghi, in una lettera in risposta all'interpellanza di un europarlamentare. "L'attività economica, nel complesso, dovrebbe stabilizzarsi e mostrare una ripresa nel corso dell'anno, anche se a un ritmo sottotono e con rischi al ribasso", dice Draghi.