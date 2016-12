Urbano Cairo compra il 2,8% di Rcs

foto Ansa 19:25 - Urbano Cairo ha raccolto poco meno 3% del capitale di Rcs dopo l'aumento, acquistando quasi 12 milioni di azioni del gruppo editoriale. Lo si legge in una nota in cui si specifica che l'investimento è stato fatto a titolo personale. L'editore piemontese ha commentato così l'operazione: "Entro in punta di piedi, con molto rispetto per chi c'è già". - Urbano Cairo ha raccolto poco meno 3% del capitale di Rcs dopo l'aumento, acquistando quasi 12 milioni di azioni del gruppo editoriale. Lo si legge in una nota in cui si specifica che l'investimento è stato fatto a titolo personale. L'editore piemontese ha commentato così l'operazione: "Entro in punta di piedi, con molto rispetto per chi c'è già".

"Entro in punta di piedi" - "E' una piccola partecipazione, circa il 2,8%, l'operazione di un editore puro che crede nell'editoria: ho voluto dare un contributo anch'io". Così Urbano Cairo commenta l'acquisto della quota in Rcs. "Entro in punta di piedi, con molto rispetto per chi c'è già".



Post aumento la quota acquistata dall'editore piemontese corrisponde al 2,82 per cento. "E' un investimento a titolo personale" ribadisce Cairo ricordando di aver acquistato 3.929.881 diritti di opzione che gli han dato diritto 11.789.643 azioni ordinarie mentre altre 200.000 azioni sono state acquistate in Borsa tra martedì e mercoledì. "C'era questa opportunità (l'acquisto dei diritti, ndr) e l'ho considerata una cosa da fare: sono affezionato a Rizzoli che nel 1996, quando ho iniziato la mia attività mi diede fiducia. Ho voluto dare un piccolo contributo anch'io".